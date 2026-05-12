Мирра Андреева рассказала, почему еще не поступила в университет

Первая ракетка России и седьмая ракетка мира Мирра Андреева в интервью «Чемпионату» рассказала о своих планах на дальнейшее образование.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Alberto Gardin/Zuma/TASS

«Да, сейчас школы у меня нет, я ее окончила. И, конечно, хочу поступить в университет, но хочу поступить, когда у меня действительно будет время учиться и что-то узнавать, а не просто поступить и сдавать — лишь бы сдать и чисто успевать по дедлайнам.

Действительно хочу, даже не знаю, на кого хочу учиться, поэтому пока возьму некоторое время, чтобы понять, на кого хочу учиться, в какой университет. И потом уже мы пойдем от этого. Но хочу, чтобы у меня было хоть чуть-чуть времени, чтобы действительно заниматься учебой», — сказала Андреева.

В этом сезоне Андреева выиграла 29 из 37 матчей и заработала около 1,8 млн долларов призовых (132,4 млн рублей). 19-летняя теннисистка выиграла два турнира категории WTA 500 — хардовый в Аделаиде (Австралия) и грунтовый в Линце (Австрия).

Сегодня, 12 мая, Андреева в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме сыграет против четвертой ракетки мира Коко Гауфф. Начало матча — в 20:00 по московскому времени. Счет в личных встречах — 4−0 в пользу американки.

