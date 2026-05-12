Синнер повторил рекордную серию побед Джоковича на «Мастерсах»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Риме. В четвертом круге 24-летний итальянец обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино со счетом 6:2, 6:3.
В четвертьфинале Синнер встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и грузином Николозом Басилашвили.
После победы над Пеллегрино на счету Синнера теперь 31 победа подряд на турнирах серии ATP 1000 — столько же в 2011 году подряд выигрывал Новак Джокович.
Синнер выиграл пять «Мастерсов» подряд — рекорд с момента появления этой категории в 1990 году. Он победил на всех «тысячниках» в 2026 году в Индиан‑Уэллсе, Майами, Монте‑Карло и Мадриде, а также завоевал титул на последнем «Мастерсе» прошлого сезона в Париже.
Последнее поражение на турнирах этого уровня итальянец потерпел в Шанхае в октябре 2025 года, когда снялся с матча третьего круга серии «Мастерс» из‑за судорог.
На счету Янника Синнера 28 титулов ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах «Большого шлема» — дважды выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу — US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.