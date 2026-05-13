Хачанов оценил игру Рууда перед четвертьфиналом в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал предстоящий матч против Каспера Рууда в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Риме.
Ранее Хачанов вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв хорвата Дино Прижмича со счетом 6:1, 7:6 (7:2). Для россиянина это первый выход в ¼ финала турнира в Риме.
Перед матчем с Руудом Хачанов отметил, что норвежский теннисист особенно опасен именно на грунтовом покрытии.
«На грунте его удары становятся еще эффективнее. Он играет с очень тяжелым вращением, все делает очень стабильно и справа, и слева, хорошо двигается. Он такой универсальный игрок, который постоянно заставляет тебя сыграть еще один мяч», — сказал Хачанов в интервью «Больше!».
Также россиянин рассказал, что доволен своей нынешней формой и качеством игры в Риме.
«Сейчас, слава богу, как велосипед — все взаимосвязано, все работает. Надеюсь продолжать улучшать игру, получать удовольствие и стараться выигрывать», — добавил теннисист.
Рууд ранее занимал второе место в мировом рейтинге ATP и трижды выходил в финалы турниров «Большого шлема». Хачанов и норвежец уже встречались между собой на крупных турнирах, включая полуфинал US Open-2022.