Рафаэль Надаль не будет баллотироваться на пост президента «Реала»

Ранее действующий президент «Реала» Флорентино Перес объявил досрочные выборы, а в СМИ появилась информация о том, что Надаль может принять в них участие. Однако бывший спортсмен и поклонник клуба не подтвердил выдвижение на данный пост.
«Я прочитал информацию, связывающую меня с возможным выдвижением на пост президента “Реала”. Мне бы хотелось прояснить, что эти сведения не соответствуют действительности», — написал Надаль в социальных сетях.
Потенциальным конкурентом Переса считается бизнесмен Энрике Рикельме. Испанские СМИ отмечают партнерские отношения предпринимателя с Надалем.
Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре 2024 года. За карьеру Надаль выиграл 22 турнира «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». По титулам «Большого шлема» испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу — 24.