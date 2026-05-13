Рафаэль Надаль не будет баллотироваться на пост президента «Реала»

22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал слухи относительно выборов президента мадридского «Реала».

Источник: Reuters

Ранее действующий президент «Реала» Флорентино Перес объявил досрочные выборы, а в СМИ появилась информация о том, что Надаль может принять в них участие. Однако бывший спортсмен и поклонник клуба не подтвердил выдвижение на данный пост.

«Я прочитал информацию, связывающую меня с возможным выдвижением на пост президента “Реала”. Мне бы хотелось прояснить, что эти сведения не соответствуют действительности», — написал Надаль в социальных сетях.

Потенциальным конкурентом Переса считается бизнесмен Энрике Рикельме. Испанские СМИ отмечают партнерские отношения предпринимателя с Надалем.

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре 2024 года. За карьеру Надаль выиграл 22 турнира «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». По титулам «Большого шлема» испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу — 24.

Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше