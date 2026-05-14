Как Анастасия Потапова пробилась в большой теннис и стала главной звездой

Потапова выросла в спортивной семье и вышла на корт еще в детстве, когда большинство будущих звезд только пробуют разные секции. Уже подростком ее называли одной из самых перспективных российских теннисисток: она выигрывала юниорские турниры, быстро перешла во взрослый тур и к 20 с небольшим закрепилась рядом с сильнейшими игроками мира.
От секции в Саратове до победы на юниорском Уимблдоне
Анастасия Потапова выросла в спортивной семье: мама занималась волейболом, бабушка работала тренером по баскетболу. В теннис ее привели в пять лет: бабушка увидела играющих девочек во дворе и решила, что Насте тоже стоит попробовать. Позже спортсменка вспоминала, что без спорта в их семье жизнь вообще сложно было представить.
Первые тренировки Потапова проводила в Саратове, но уже в детстве стало понятно, что она заметно выделяется на фоне сверстниц. В девять лет Анастасия выиграла свой первый серьезный турнир в Волгограде и тогда впервые задумалась о профессиональной карьере. Позже она переехала в академию в Химках, где начала тренироваться в более жестком режиме и быстро превратилась в одну из главных надежд российского тенниса.
К середине подросткового возраста Потапова уже доходила до поздних стадий юниорских турниров «Большого шлема». В 2016 году она выиграла юниорский Уимблдон и вскоре стала первой ракеткой мира среди юниоров. Тогда о ней начали говорить как о будущей звезде мирового тенниса — причем не только в России.
Титулы, эмоции и скандал с футболкой
Во взрослый теннис Потапова вошла очень рано: уже в 16 лет Анастасия дебютировала в квалификации «Ролан Гаррос» и начала закрепляться на турнирах WTA. Первое время карьера развивалась медленно — удачные турниры чередовались с травмами и проигрышами, но Потапова быстро заработала репутацию очень эмоциональной и цепкой спортсменки. На корте она часто бурно реагировала на розыгрыши, спорила сама с собой и никогда не выглядела равнодушной.
Постепенно результаты стали улучшаться. Анастасия выиграла турниры WTA в Стамбуле, Линце и Клуж-Напоке, а в 2023 году поднялась до 21-й строчки мирового рейтинга. В туре ее начали называть одной из самых перспективных российских теннисисток нового поколения, способной навязывать борьбу даже соперницам из топа.
При этом обсуждали Потапову не только из-за тенниса. В 2023 году она вышла на матч в Индиан-Уэллсе в футболке «Спартака» и сразу оказалась в центре скандала: часть зарубежной публики раскритиковала спортсменку из-за логотипа спонсора на форме. Сама Потапова спокойно объяснила, что болеет за клуб с детства, и от своих симпатий отказываться не собирается.
Быстрый развод, новый роман и смена гражданства
Со временем личная жизнь Потаповой начала обсуждаться почти так же активно, как ее матчи. В 2023 году теннисистка объявила об отношениях с Александром Шевченко, которого знала еще с детства. Их роман развивался очень быстро, молодые организовали помолвку и сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.
Но брак продлился меньше года. Осенью 2024-го Потапова удалила свадебные фотографии из соцсетей, а позже сообщила о разводе. Причины бывшие супруги раскрывать не стали, попросив не устраивать вокруг расставания лишнего шума. Для многих поклонников новость стала неожиданностью, потому что со стороны пара казалась очень гармоничной.
Уже в 2025 году Анастасию начали замечать рядом с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором. Пара вместе появлялась на турнирах и отдыхе, а позже спортсменка неожиданно объявила, что будет выступать за Австрию. Решение вызвало бурную реакцию в соцсетях, особенно потому, что раньше Потапова говорила о нежелании менять спортивное гражданство. Но сама теннисистка объяснила, что чувствует себя в Австрии как дома и хочет связать с этой страной свое будущее.