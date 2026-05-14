«Я достиг дна». Рублев заявил, что Сафин вывел его из депрессии

«Это было не только про теннис. Я вообще не видел смысла в жизни. Меня ничего не радовало. Я не понимал, зачем вообще жить. Каждый день был одинаковым. Сейчас это звучит драматично, и мне сложно полностью передать то состояние, в котором я находился, потому что сейчас я уже этого не чувствую. Но тогда я достиг дна, полностью потерял себя, был буквально разбит на части. Сейчас мне гораздо лучше.



Я перепробовал тысячу разных вещей. Но по-настоящему мне помог Марат Сафин. Знаете, как открывают капот машины и смотрят, что внутри? Вот он сделал то же самое с моим мозгом. Он словно открыл мне голову, и многие ответы на мои вопросы начали появляться. Мы глубоко в это погрузились, и я стал больше осознавать. До этого у меня было несколько терапий, разные практики — без них я бы, наверное, и не пришел к Марату. В целом благодаря всему этому я почувствовал себя намного лучше», — сказал Рублев.