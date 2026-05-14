Рублев уступил Синнеру в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Риме

Синнер выиграл пять «Мастерсов» подряд — рекорд с момента появления этой категории в 1990 году. Он победил на всех «тысячниках» в 2026 году: Индиан‑Уэллс, Майами, Монте‑Карло и Мадрид. Также теннисист завоевал титул на последнем «Мастерсе» прошлого сезона в Париже.