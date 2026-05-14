Рублев уступил Синнеру в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Риме

Первая ракетка мира Синнер встречался с российским теннисистом Андреем Рублевым, который занимает 14-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой итальянца в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час и 31 минуту.
Как сообщает пресс-служба АТР, Янник Синнер одержал 32-ю победу подряд на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю 24-летний спортсмен обошел 4-ю ракетку мира Новака Джоковича. 38-летний серб одержал 31 победу подряд на «Мастерсах» в 2011 году.
Синнер выиграл пять «Мастерсов» подряд — рекорд с момента появления этой категории в 1990 году. Он победил на всех «тысячниках» в 2026 году: Индиан‑Уэллс, Майами, Монте‑Карло и Мадрид. Также теннисист завоевал титул на последнем «Мастерсе» прошлого сезона в Париже.
Последнее поражение на турнирах этого уровня итальянец потерпел осенью прошлого года в Шанхае, снявшись с матча третьего круга из‑за судорог.
В полуфинале Янник Синнер сыграет с победителем матча между 9-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и 20-летним испанцем Мартином Ландалусе, который занимает 94-е место в рейтинге АТР. Теннисист получил место в основной сетке как лаки-лузер.
Турнир серии «Мастерс» завершится в столице Италии 17 мая. Его общий призовой фонд составляет 8,2 миллиона евро.