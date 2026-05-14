Андреева и Шнайдер второй год подряд вышли в полуфинал в Риме

Мирра Андреева и Диана Шнайдер переиграли представительницу Казахстана Анну Данилину и Эйжу Мухаммад из США в четвертьфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме. Матч длился 1 час 31 минуту и завершился со счетом 4:6, 6:3, 11:9. Россиянки подали навылет один раз, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных.
В полуфинале Андреева и Шнайдер встретятся с парой Сторм Хантер (Австралия) и Джессика Пегула (США).
В прошлом году Андреева и Шнайдер в Риме также дошли до полуфинала парного разряда, где проиграли итальянскому дуэту Сара Эррани и Жасмин Паолини, которые стали победительницами. В 2024 году дуэт взял серебро на Олимпиаде в Париже, а в прошлом сезоне россиянки стали победительницами турниров в австралийском Брисбене и американском Майами, а также пробились на Итоговый турнир WTA.
Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025), а также победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).
Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025) и победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).