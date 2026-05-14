Андреева и Шнайдер второй год подряд вышли в полуфинал в Риме

В прошлом году Андреева и Шнайдер в Риме также дошли до полуфинала парного разряда, где проиграли итальянскому дуэту Сара Эррани и Жасмин Паолини, которые стали победительницами. В 2024 году дуэт взял серебро на Олимпиаде в Париже, а в прошлом сезоне россиянки стали победительницами турниров в австралийском Брисбене и американском Майами, а также пробились на Итоговый турнир WTA.