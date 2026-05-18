Мирра Андреева потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге и теперь располагается на восьмом месте.
На минувшей неделе 19-летняя россиянка дошла до четвертьфинала турнира категории WTA 1000 в Риме, где в пятый раз в карьере уступила четвертой ракетке мира американке Коко Гауфф (6:4, 6:2, 6:4).
Победительница турнира в Риме Элина Свитолина из Украины поднялась на три строчки вверх и теперь занимает 7-е место в рейтинге WTA.
Еще одна россиянка, Екатерина Александрова осталась на 14-м месте в обновленном рейтинге. Диана Шнайдер потеряла пять позиций и теперь занимает 25-е место. Людмила Самсонова поднялась на одну строчку и располагается на 20-м месте. Анна Калинская занимает 22-е место в рейтинге WTA. Анастасия Захарова идет на 79-й строчке, Вероника Кудерметова опустилась на 17 строчек и теперь занимает 87-е место, Оксана Селехметьева — 89-е. Анна Блинкова идет на 99-м месте в мировом рейтинге.
Первую строчку в рейтинге удерживает представительница Беларуси Арина Соболенко, которая сенсационно вылетела в третьем круге турнира в Риме. На второй строчке располагается Елена Рыбакина из Казахстана. Третье место в рейтинге WTA остается за Игой Швентек из Польши.