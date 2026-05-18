Самсонова проиграла экс-россиянке на турнире в Страсбурге

20-я ракетка мира Самсонова встречалась с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, которая ранее выступала за Россию. 62-я ракетка мира Касаткина обыграла Самсонову в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 56 минут.
Во втором круге Дарья Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стирнс, которая занимает 92-е место в мировом рейтинге.
В прошлом году 27-летняя Самсонова дошла до финала турнира в Страсбурге, где проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 1:6, 7:6 (7:2), 1:6.
Турнир категории WTA 500 во французском Страсбурге завершится 24 мая. Его общий призовой фонд составляет 1,04 миллиона евро.