Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самсонова проиграла экс-россиянке на турнире в Страсбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение в матче первого круга турнира категории WTA 500 в Страсбурге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

20-я ракетка мира Самсонова встречалась с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, которая ранее выступала за Россию. 62-я ракетка мира Касаткина обыграла Самсонову в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 56 минут.

Во втором круге Дарья Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стирнс, которая занимает 92-е место в мировом рейтинге.

В прошлом году 27-летняя Самсонова дошла до финала турнира в Страсбурге, где проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 1:6, 7:6 (7:2), 1:6.

Турнир категории WTA 500 во французском Страсбурге завершится 24 мая. Его общий призовой фонд составляет 1,04 миллиона евро.