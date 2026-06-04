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День в истории: 4 июня 2011 года Ли На стала первой китаянкой-победительницей турнира серии Большого шлема

4 июня 2011 года китайская теннисистка Ли На вошла в историю мирового спорта, выиграв Открытый чемпионат Франции и став первой представительницей Китая, которой покорился турнир серии Большого шлема.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

В финале Roland Garros она обыграла итальянку Франческу Скьявоне со счетом 6:4, 7:6, а сама победа стала знаковым событием не только для азиатского тенниса, но и для всего женского тура.

Ли На к тому моменту уже давно считалась одной из самых ярких и техничных теннисисток мира. Ее успех в Париже стал результатом многолетнего пути, в котором были и яркие победы, и непростые периоды, включая паузу в карьере и возвращение на высокий уровень. Однако именно в 2011 году она сумела реализовать свой потенциал на крупнейшей сцене.

Триумф на «Ролан Гаррос» имел особое значение для китайского спорта. До этого ни один теннисист из Китая не выигрывал турнир Большого шлема в одиночном разряде, и победа Ли На открыла новую страницу в истории страны. Ее успех стал символом роста азиатского тенниса и доказательством того, что игроки из Китая могут побеждать на самых престижных стартах мира.

Позже Ли На еще не раз подтверждала свой класс, но именно парижский титул сделал ее легендой. Эта победа укрепила ее статус одной из самых влиятельных фигур в истории женского тенниса и вдохновила новое поколение спортсменок в Китае и за его пределами.