День в истории: 4 июня 2011 года Ли На стала первой китаянкой-победительницей турнира серии Большого шлема

Ли На к тому моменту уже давно считалась одной из самых ярких и техничных теннисисток мира. Ее успех в Париже стал результатом многолетнего пути, в котором были и яркие победы, и непростые периоды, включая паузу в карьере и возвращение на высокий уровень. Однако именно в 2011 году она сумела реализовать свой потенциал на крупнейшей сцене.