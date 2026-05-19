Соболенко рассказала о финансовых трудностях семьи в детстве

В интервью журналу Vogue Соболенко поделилась подробностями о своем детстве.
«До моих примерно 13 лет мы были обеспеченной семьей, а потом у папы начались трудности. Очень много неудач. Я много раз видела, как ему тяжело, но он всегда поднимался. Родители старались держать все под контролем, и мы об этом особо не говорили, но я все понимала. Родители думают, что дети ничего не замечают, но мы замечаем», — сказала Соболенко.
Отец Арины Соболенко Сергей скончался в 2019 году в возрасте 44 лет.
На последнем турнире категории WTA 1000 в Риме Арина Соболенко сенсационно вылетела в третьем круге, проиграв представительнице Румынии Соране Кырсте.
В этом сезоне спортсменка завоевала три титула. Она одержала победу в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. Первая ракетка мира Соболенко имеет баланс побед и поражений 27−3.
28-летняя Соболенко является 4-кратной победительницей турниров Большого шлема. Она дважды завоевала титул на Открытом чемпионате Австралии и дважды одержала победу на Открытом чемпионате США.