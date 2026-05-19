Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9-я ракетка мира начала сотрудничество с бывшим тренером Швентек

Канадская теннисистка Виктория Мбоко будет тренироваться под руководством бельгийского специалиста Вима Фиссетта, сообщает один из американских журналистов в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

46-летний Фиссетт в марте этого года прекратил сотрудничество с третьей ракеткой мира Игой Швентек. Под его руководством Ига Швентек впервые одержала победу на Уимблдоне.

Как сообщает журналист Бен Ротенберг, 19-летняя Виктория Мбоко тренируется с Фиссетом во Франции, где сыграет на турнире категории WTA 500 в Страсбурге. Теннисистка начнет выступление на турнире со второго круга, в котором встретится с первой ракеткой Франции Лоис Буассон. 23-летняя Буассон занимает 50-е место в мировом рейтинге.

Виктория Мбоко является обладательницей двух титулов в женском одиночном разряде. В 2025 году она стала победительницей турниров в Монреале и Гонконге.

Ранее Вим Фиссет тренировал Симону Халеп, Ким Клийстерс, Виктория Азаренко, Наоми Осаку и ряд других титулованных теннисисток.