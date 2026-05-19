9-я ракетка мира начала сотрудничество с бывшим тренером Швентек

46-летний Фиссетт в марте этого года прекратил сотрудничество с третьей ракеткой мира Игой Швентек. Под его руководством Ига Швентек впервые одержала победу на Уимблдоне.
Как сообщает журналист Бен Ротенберг, 19-летняя Виктория Мбоко тренируется с Фиссетом во Франции, где сыграет на турнире категории WTA 500 в Страсбурге. Теннисистка начнет выступление на турнире со второго круга, в котором встретится с первой ракеткой Франции Лоис Буассон. 23-летняя Буассон занимает 50-е место в мировом рейтинге.
Виктория Мбоко является обладательницей двух титулов в женском одиночном разряде. В 2025 году она стала победительницей турниров в Монреале и Гонконге.
Ранее Вим Фиссет тренировал Симону Халеп, Ким Клийстерс, Виктория Азаренко, Наоми Осаку и ряд других титулованных теннисисток.