9-я ракетка мира начала сотрудничество с бывшим тренером Швентек

Как сообщает журналист Бен Ротенберг, 19-летняя Виктория Мбоко тренируется с Фиссетом во Франции, где сыграет на турнире категории WTA 500 в Страсбурге. Теннисистка начнет выступление на турнире со второго круга, в котором встретится с первой ракеткой Франции Лоис Буассон. 23-летняя Буассон занимает 50-е место в мировом рейтинге.