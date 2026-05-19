Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшие российские теннисисты сыграют на травяном турнире в Галле

Шесть теннисистов из топ-10 мирового рейтинга примут участие в турнире категории АТР 500 в немецком Галле.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Соревнования пройдут с 15 по 21 июня.

Как сообщает пресс-служба турнира, в Германию приедут шесть теннисистов из топ-10 рейтинга АТР: седьмая ракетка мира и прошлогодний финалист россиянин Даниил Медведев, действующий победитель турнира 10-я ракетка мира Александр Бублик из Казахстана, третий номер мирового рейтинга немец Александр Зверев, который трижды выходил в финал в Галле, 5-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Бен Шелтон (6) и его соотечественник Тэйлор Фриц (8).

Также в Галле выступят двукратный финалист, 13-я ракетка мира Андрей Рублев и прошлогодний полуфиналист, 15-й номер рейтинга АТР Карен Хачанов.

Директор турнира Ральф Вебер высказался об участниках:

— Такой состав — это настоящее заявление. Когда такие игроки, как Зверев, Медведев, Рублев, Фриц, Шелтон, Тиафо и Коболли, приезжают в Галле, это явный признак международной привлекательности нашего турнира. Участие семи столь именитых игроков, любимых публикой, подчеркивает значимость TERRA WORTMANN OPEN. Мы можем с нетерпением ждать тенниса мирового класса — полного страсти, эмоций и спортивного совершенства, — приводит слова Вебера пресс-служба турнира.

Общий призовой фонд турнира в Галле составляет 2,5 млн евро.


Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше