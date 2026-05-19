Лучшие российские теннисисты сыграют на травяном турнире в Галле

Соревнования пройдут с 15 по 21 июня.
Как сообщает пресс-служба турнира, в Германию приедут шесть теннисистов из топ-10 рейтинга АТР: седьмая ракетка мира и прошлогодний финалист россиянин Даниил Медведев, действующий победитель турнира 10-я ракетка мира Александр Бублик из Казахстана, третий номер мирового рейтинга немец Александр Зверев, который трижды выходил в финал в Галле, 5-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Бен Шелтон (6) и его соотечественник Тэйлор Фриц (8).
Также в Галле выступят двукратный финалист, 13-я ракетка мира Андрей Рублев и прошлогодний полуфиналист, 15-й номер рейтинга АТР Карен Хачанов.
Директор турнира Ральф Вебер высказался об участниках:
— Такой состав — это настоящее заявление. Когда такие игроки, как Зверев, Медведев, Рублев, Фриц, Шелтон, Тиафо и Коболли, приезжают в Галле, это явный признак международной привлекательности нашего турнира. Участие семи столь именитых игроков, любимых публикой, подчеркивает значимость TERRA WORTMANN OPEN. Мы можем с нетерпением ждать тенниса мирового класса — полного страсти, эмоций и спортивного совершенства, — приводит слова Вебера пресс-служба турнира.
Общий призовой фонд турнира в Галле составляет 2,5 млн евро.