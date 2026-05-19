Руседски заявил, что Медведев мог сотворить главную сенсацию года

Бывшая четвертая ракетка мира Грег Руседски прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от Янника Синнера в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме. Итальянец победил со счетом 6:2, 5:7, 6:4.
По мнению Руседски, Медведев провел один из лучших матчей за последнее время и был близок к громкой сенсации.
«Синнеру немного повезло. Судороги у Медведева, остановка из-за дождя, перенос на следующий день. Если бы не этот перерыв, Даниил мог совершить одну из главных сенсаций года», — сказал Руседски в подкасте Off Court with Greg.
Британец также отметил прогресс в игре россиянина после изменений в тренерском штабе.
«Что мне нравится в Медведеве, так это как его новая команда улучшила его форхенд. Он стал более компактным и менее размашистым», — добавил Руседски.
Ранее Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме впервые с 2023 года. На турнире россиянин обыграл нескольких соперников из топ-20 мирового рейтинга.
В финале соревнований Янник Синнер встретится с победителем второго полуфинала.