Янник Синнер назвал самый трудный момент в карьере

В 2025 году в финале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, ведя 2−0 по сетам — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (2:7), 6:7 (2:10). Спортсмены провели на корте 5 часов и 29 минут.
«Это был один из самых трудных моментов в моей карьере. Я бы солгал, если бы сказал, что мне было легко пережить это. Всегда стараюсь быстро справиться с этим, даже когда выигрываю. Именно так мне удалось одержать победу на Уимблдоне сразу после этого. Но я извлек ценные уроки из того поражения в Париже», — приводит слова Синнера французская газета L'Equipe.
После поражения на «Ролан Гаррос» Синнер и Алькарас встретились в финале Уимблдона. Итальянец обыграл Алькараса в четырех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6,4. Этот титул на турнире «Большого шлема» стал для Синнера четвертым в карьере. Ранее теннисист дважды победил на Открытом чемпионате Австралии (2024, 2025) и один раз выиграл трофей на US Open-2024.