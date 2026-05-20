Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Янник Синнер назвал самый трудный момент в карьере

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер назвал прошлогоднее поражение на «Ролан Гаррос» одним из самых трудных моментов в карьере.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В 2025 году в финале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, ведя 2−0 по сетам — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (2:7), 6:7 (2:10). Спортсмены провели на корте 5 часов и 29 минут.

«Это был один из самых трудных моментов в моей карьере. Я бы солгал, если бы сказал, что мне было легко пережить это. Всегда стараюсь быстро справиться с этим, даже когда выигрываю. Именно так мне удалось одержать победу на Уимблдоне сразу после этого. Но я извлек ценные уроки из того поражения в Париже», — приводит слова Синнера французская газета L'Equipe.

После поражения на «Ролан Гаррос» Синнер и Алькарас встретились в финале Уимблдона. Итальянец обыграл Алькараса в четырех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6,4. Этот титул на турнире «Большого шлема» стал для Синнера четвертым в карьере. Ранее теннисист дважды победил на Открытом чемпионате Австралии (2024, 2025) и один раз выиграл трофей на US Open-2024.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше