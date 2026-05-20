Корнеева вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Корнеева, занимающая 120-ю строчку мирового рейтинга обыграла аргентинку Ясмин Ортенци (152-е место WTA) в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:2.
По ходу матча Корнеева ни разу не подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Ортенси также не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В финале квалификации Корнеева сыграет с ещё одной аргентинкой Юлией Риерой.
18-летняя Алина впервые участвует в квалификации на этот турнир «Большого шлема». С Риерой Корнеева еще не встречалась на соревновательном корте ни разу.