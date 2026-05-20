Карен Хачанов вылетел с теннисного турнира в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире категории ATP 500 в немецком Гамбурге.

Источник: Reuters

В ⅛ финaла 15-я ракетка мира Карен Хачанов проиграл французу Юго Эмберу, занимающему 34-е место в рейтинге ATP.

Встреча, которая продлилась 2 часа 15 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (3).

В ¼ финала грунтового турнира в Гамбурге Эмбер сыграет против перуанца Игнасио Бусе.

Открытый чемпионат Германии — мужской теннисный турнир, проводимый ежегодно в Гамбурге на грунтовом покрытии. Относится к категории АТР 500. Центральный корт теннисного стадиона «Ротенбаум», где проводится турнир, вмещает 13 200 зрителей. Его общий призовой фонд составляет 2,3 миллиона евро.