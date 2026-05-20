Тарпищев — о приезде Джоковича в Россию: Он готов, проблем нет

Новак Джокович может приехать в Россию с показательными выступлениями.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возможный приезд 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в Россию в 2026 году. По его словам, сербский теннисист готов провести показательную серию матчей.

«Мы дружим с ним и общаемся. Идея состояла в том, чтобы Новак приехал к нам с показательными выступлениями, но это связано с календарями и санкциями. Не получилось в прошлом году, возможно, получится в этом. Сам он готов приехать — проблем нет», — отметил Тарпищев в интервью «Матч ТВ».

Он также поблагодарил Джоковича за поддержку российских спортсменов в истории с «Уимблдоном» в 2022 году, когда теннисисты отказались от очков. «Новак поддержал нас, встал на нашу сторону. До “Уимблдона” он был третьим в рейтинге, выиграл турнир и стал седьмым. Поступил благородно, и мы благодарны всем спортсменам — этот шаг позволил нашим ребятам участвовать в турнирах», — добавил Тарпищев.

Напомним, в 2022 году Джокович критиковал решение организаторов «Уимблдона» о недопуске российских теннисистов.

