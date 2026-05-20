Тарпищев — о приезде Джоковича в Россию: Он готов, проблем нет

Он также поблагодарил Джоковича за поддержку российских спортсменов в истории с «Уимблдоном» в 2022 году, когда теннисисты отказались от очков. «Новак поддержал нас, встал на нашу сторону. До “Уимблдона” он был третьим в рейтинге, выиграл турнир и стал седьмым. Поступил благородно, и мы благодарны всем спортсменам — этот шаг позволил нашим ребятам участвовать в турнирах», — добавил Тарпищев.