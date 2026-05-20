Сафиуллин вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Турнир проходит на грунтовых кортах в Париже.
Во втором круге квалификации Сафиуллин, занимающий 142-е место в рейтинге ATP, обыграл австрийца Йоэля Шверцлера. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 19 минут. Россиянин взял обе партии с одинаковым счетом и продолжил борьбу за выход в основную сетку турнира Большого шлема.
В финале квалификации соперником Сафиуллина станет представитель Германии Том Генч. Он занимает 219-е место в мировом рейтинге.
Открытый чемпионат Франции является вторым турниром Большого шлема в сезоне и традиционно проводится на грунтовом покрытии.