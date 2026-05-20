Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафиуллин вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл австрийца Йоэля Шверцлера в двух сетах.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Andy Cheung/Getty Images

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Турнир проходит на грунтовых кортах в Париже.

Во втором круге квалификации Сафиуллин, занимающий 142-е место в рейтинге ATP, обыграл австрийца Йоэля Шверцлера. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Россиянин взял обе партии с одинаковым счетом и продолжил борьбу за выход в основную сетку турнира Большого шлема.

В финале квалификации соперником Сафиуллина станет представитель Германии Том Генч. Он занимает 219-е место в мировом рейтинге.

Открытый чемпионат Франции является вторым турниром Большого шлема в сезоне и традиционно проводится на грунтовом покрытии.