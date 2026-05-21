Андреева сыграет с 200-й ракеткой мира в первом круге «Ролан Гаррос»

Фиона Ферро занимает 200-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Мирра Андреева является восьмой ракеткой мира и посеяна под тем же номером.
Россиянка Екатерина Александрова (14-й номер посева) сыграет с колумбийкой Камилой Осорио, Людмила Самсонова (20) — со швейцаркой Жиль Тайкманн, Анна Калинская (22) — с француженкой Лоис Буассон, Диана Шнайдер (25) — с мексиканкой Ренатой Сарасуа, Оксана Селехметьева — с украинкой Мартой Костюк (15), Анастасия Захарова — с Каролиной Муховой (10) из Чехии, Анна Блинкова — с украинкой Юлией Стародубцевой.
Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас, который не сможет защитить титул из-за травмы, и американка Кори Гауфф.
«Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на грунтовом покрытии. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).