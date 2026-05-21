Елена Приданкина вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Елена Приданкина впервые в карьере пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В финале квалификации Открытого чемпионата Франции Елена Приданкина одержала победу над японкой Химено Сакацумэ в двух сетах — 6:2, 6:1. Встреча продлилась всего лишь 1 час и 7 минут.

Сакацумэ, которая занимает 131-ю строчку рейтинга WTA, с одним эйсом не допустила двойных ошибок, но на подаче соперницы смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из шести. 220-я ракетка мира Приданкина один раз подала навылет при двух двойных ошибках, а на возврате реализовала пять из шести своих брейк-пойнтов.

В полуфинале отбора российская спортсменка обыграла свою соотечественницу Юлию Авдееву, а перед этим одолела Викторию Хименес-Касинцеву, представляющую Андорру. Таким образом, Приданкина впервые в карьере вышла в основную сетку турнира серии Большого шлема в одиночном разряде.

«Ролан Гаррос» пройдет с 24 мая по 7 июня на грунтовых кортах Парижа. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.