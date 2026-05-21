Медведев и Рублев узнали соперников на старте «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев на старте соревнований в основной сетке мужского турнира «Ролан Гаррос» сыграет с представителем Австралии Адамом Уолтоном.
В первом круге Андрей Рублев, получивший 11‑й номер посева, встретится с перуанцем Игнасио Бусе. Карен Хачанов (13) на старте соревнований сыграет с французом Артюром Жеа. Из россиян в основную сетку соревнований также может выйти Роман Сафиуллин, который в четверг проведет матч финала квалификации.
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер начнет борьбу за трофей с игры против француза Клемана Табура. Рекордсмен по количеству титулов на ТБШ серб Новак Джокович в первом круге сыграет с Джованни Мпетши‑Перрикаром.
Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас, который не сможет защитить титул из-за травмы.