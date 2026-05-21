Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев и Рублев узнали соперников на старте «Ролан Гаррос»

Жеребьевка грунтового турнира «Большого шлема» прошла 21 мая.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Российский теннисист Даниил Медведев на старте соревнований в основной сетке мужского турнира «Ролан Гаррос» сыграет с представителем Австралии Адамом Уолтоном.

В первом круге Андрей Рублев, получивший 11‑й номер посева, встретится с перуанцем Игнасио Бусе. Карен Хачанов (13) на старте соревнований сыграет с французом Артюром Жеа. Из россиян в основную сетку соревнований также может выйти Роман Сафиуллин, который в четверг проведет матч финала квалификации.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер начнет борьбу за трофей с игры против француза Клемана Табура. Рекордсмен по количеству титулов на ТБШ серб Новак Джокович в первом круге сыграет с Джованни Мпетши‑Перрикаром.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас, который не сможет защитить титул из-за травмы.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше