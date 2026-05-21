Российская теннисистка Селехметьева будет представлять Испанию

Российская теннисистка Оксана Селехметьева сменила спортивное гражданство. Теперь на международных соревнованиях она будет выступать под флагом Испании, пишет As.
По информации издания, в четверг 23-летняя уроженка города Каменка получила испанский паспорт через процедуру натурализации. На данный момент Селехметьева занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Также издание сообщает, что Селехметьева должна принести присягу на верность королю и Конституции.
Ей потребуется запросить у Федерации тенниса России (ФТР) перевод в испанскую федерацию. В течение недели она получит испанское удостоверение личности (DNI) и паспорт.
23-летняя уроженка Пензенской области является победительницей трёх турниров WTA-125 (два из них — в одиночном разряде), а также победительницей одиннадцати турниров ITF (три — в одиночном разряде).
Кроме того, спортсменка является экс-седьмой ракеткой мира по юниорам. В этом же возрасте Селехментьева становилась чемпионкой двух юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Франции-2021), а также финалисткой одного юниорского Уимблдона-2019.