Российская теннисистка Селехметьева будет представлять Испанию

Еще одна теннисистка из России сменила спортивное гражданство.

Российская теннисистка Оксана Селехметьева сменила спортивное гражданство. Теперь на международных соревнованиях она будет выступать под флагом Испании, пишет As.

По информации издания, в четверг 23-летняя уроженка города Каменка получила испанский паспорт через процедуру натурализации. На данный момент Селехметьева занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Также издание сообщает, что Селехметьева должна принести присягу на верность королю и Конституции.

Ей потребуется запросить у Федерации тенниса России (ФТР) перевод в испанскую федерацию. В течение недели она получит испанское удостоверение личности (DNI) и паспорт.

23-летняя уроженка Пензенской области является победительницей трёх турниров WTA-125 (два из них — в одиночном разряде), а также победительницей одиннадцати турниров ITF (три — в одиночном разряде).

Кроме того, спортсменка является экс-седьмой ракеткой мира по юниорам. В этом же возрасте Селехментьева становилась чемпионкой двух юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Франции-2021), а также финалисткой одного юниорского Уимблдона-2019.