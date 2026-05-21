Корнеева впервые в карьере квалифицировалась на «Ролан Гаррос»

Россиянка Алина Корнеева обыграла аргентинку Хулию Риеру в финале квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

120-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла аргентинку Хулию Риеру, занимающую в мировом рейтинге 180-е место, и вышла в основную сетку турнира «Большого шлема». Встреча соперниц продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

По ходу матча Корнеева подала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Риера ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести. 18-летняя Алина Корнеева впервые участвовала в квалификации на «Ролан Гаррос».

Таким образом, Корнеева сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос». Ее соперница определится позже.

Ранее в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2026 из россиянок также вышла Елена Приданкина.