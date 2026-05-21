Янчук: Мирре Андреевой досталась хорошая сетка на «Ролан Гаррос»

«Андреевой досталась хорошая сетка, она может далеко по ней пройти. Я думаю, что до четвертьфинала она должна доходить, а там, скорее всего, будет непростой матч против Рыбакиной. Мне кажется, что Андреева сейчас находится в хорошей форме, у нее будут шансы против лидеров мирового тенниса», — передает слова Виктора Янчука ТАСС.
В первом круге Андреева встретится с француженкой Фионой Ферро. В четвертьфинале россиянка может встретиться со второй ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас, который не сможет защитить титул из-за травмы, и американка Кори Гауфф.
«Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на грунтовом покрытии. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).