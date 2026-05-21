Янчук: Мирре Андреевой досталась хорошая сетка на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева получила хорошую сетку на Открытом чемпионате Франции. Такое мнение высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

«Андреевой досталась хорошая сетка, она может далеко по ней пройти. Я думаю, что до четвертьфинала она должна доходить, а там, скорее всего, будет непростой матч против Рыбакиной. Мне кажется, что Андреева сейчас находится в хорошей форме, у нее будут шансы против лидеров мирового тенниса», — передает слова Виктора Янчука ТАСС.

В первом круге Андреева встретится с француженкой Фионой Ферро. В четвертьфинале россиянка может встретиться со второй ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас, который не сможет защитить титул из-за травмы, и американка Кори Гауфф.

«Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на грунтовом покрытии. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше