Тарпищев: Пока не вижу Андрееву среди фаворитов на «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев сомневается, что Мирру Андрееву можно считать фаворитом «Ролан Гаррос».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы российских спортсменов на предстоящем турнире Большого шлема — «Ролан Гаррос».

По словам Тарпищева, многое для российских теннисистов будет зависеть от жеребьевки.

«Шансы наших мужчин на “Ролан Гаррос” зависят от жеребьевки. Кто будет свежее к четвертьфиналам и не попадет в часть Янника Синнера, у того эти шансы выше», — заявил Тарпищев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Также глава ФТР высказался о перспективах российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Пока рановато говорить о победе на турнире Большого шлема. У женщин из топ-20 есть три-четыре кандидата на победу на “Ролан Гаррос”. Мирре тяжело играть двухнедельные турниры — это большая эмоциональная нагрузка. Пока не вижу Андрееву среди фаворитов на победу на “Ролан Гаррос”, но при счастливой жеребьевке все возможно», — отметил Тарпищев.

Открытый чемпионат Франции 2026 года пройдет с 24 мая по 7 июня в Париже.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
