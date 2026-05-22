Теннисист Сафиуллин вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Франции-2026. В финале квалификации «Ролан Гаррос» 28-летний спортсмен в трех сетах победил немца Тома Генча — 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.
Встреча длилась 2 часа 55 минут. Сафиуллин 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
Матчи основных сеток турнира «Большого шлема» в столице Франции пройдут с 24 мая по 7 июня. Среди российских теннисистов в одиночном разряде также выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Ранее в основную сетку «Ролан Гаррос» из квалификации вышли две российские теннисистки — Елена Приданкина и Алина Корнеева.