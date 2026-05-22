Теннисист Сафиуллин вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»

142-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Ролан Гаррос».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Франции-2026. В финале квалификации «Ролан Гаррос» 28-летний спортсмен в трех сетах победил немца Тома Генча — 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Встреча длилась 2 часа 55 минут. Сафиуллин 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Матчи основных сеток турнира «Большого шлема» в столице Франции пройдут с 24 мая по 7 июня. Среди российских теннисистов в одиночном разряде также выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Ранее в основную сетку «Ролан Гаррос» из квалификации вышли две российские теннисистки — Елена Приданкина и Алина Корнеева.

Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Читать дальше