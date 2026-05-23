Медведев высказался о протесте теннисистов против призовых

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал протест игроков против распределения доходов на турнирах Большого шлема. Слова спортсмена приводит Punto de Break.
Ранее сообщалось, что ведущие теннисисты планируют ограничить общение с прессой на «Ролан Гаррос» 15 минутами. Таким образом игроки хотят привлечь внимание к тому, что турниры Большого шлема направляют на призовые около 15% своих доходов.
«Мы, игроки, не хотим никому причинить вреда. Мы просто хотим сесть и поговорить с организаторами турниров Большого шлема, потому что чувствуем, что они не очень-то намерены нас слушать», — заявил Медведев.
«Положительным моментом является то, что, вероятно, это первый раз за много лет, когда игроки действительно едины в этом вопросе. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан», — добавил россиянин.
Медведев также обратил внимание на перегруженность календаря ATP-тура и нехватку времени на восстановление.
«Если туру когда-нибудь удастся немного сократить сезон, даже если это будет означать меньшее количество турниров или даже меньшие призовые, многие игроки примут это изменение, потому что это очень поможет физически и, вероятно, уменьшит количество травм», — отметил теннисист.
«Ролан Гаррос» является вторым турниром Большого шлема в сезоне и проходит на грунтовом покрытии в Париже.