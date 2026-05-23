Андреева и Синнер лидируют по очкам на грунте перед «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева стала лидером по количеству очков, набранных в грунтовом сезоне перед стартом «Ролан Гаррос». Статистику опубликовал Australian Open.
На счету Андреевой 1560 очков. В нынешнем грунтовом сезоне россиянка выиграла турнир в Линце, а также дошла до финала соревнований в Мадриде.
Второе место в рейтинге занимает украинка Марта Костюк с 1250 очками. Далее расположились Элина Свитолина (1205), Анастасия Потапова (885) и Коко Гауфф (878).
У мужчин лидером по очкам на грунте стал итальянец Янник Синнер, набравший 3000 очков. В первую пятерку также вошли Александр Зверев (1350), Каспер Рууд (950), Артур Фис (910) и Рафаэль Ходар (850).
«Ролан Гаррос» является вторым турниром Большого шлема в сезоне и проходит на грунтовых кортах Парижа.