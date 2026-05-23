Дочь американского миллиардера выиграла третий в карьере турнир WTA

Американская теннисистка Эмма Наварро одержала победу на турнире категории WTA 500, проходившем в Страсбурге (Франция).

Сергей Ефимов
Источник: WTA Tour

В финальном матче 25-летняя спортсменка из США нанесла поражение канадке Виктории Мбоко, занимающей девятое место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:0, 5:7, 6:2.

В настоящее время Наварро располагается на 39-й строчке рейтинга WTA. Этот титул стал для неё третьим в карьере на турнирах под эгидой организации.

Отцом теннисистки является Бен Наварро, миллиардер и владелец Credit One Bank. По данным Forbes, его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.

За победу в Страсбурге Эмма Наварро получит 161,31 тысячи евро призовых, а также 500 рейтинговых очков.