Дочь американского миллиардера выиграла третий в карьере турнир WTA

В финальном матче 25-летняя спортсменка из США нанесла поражение канадке Виктории Мбоко, занимающей девятое место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:0, 5:7, 6:2.
В настоящее время Наварро располагается на 39-й строчке рейтинга WTA. Этот титул стал для неё третьим в карьере на турнирах под эгидой организации.
Отцом теннисистки является Бен Наварро, миллиардер и владелец Credit One Bank. По данным Forbes, его состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.
За победу в Страсбурге Эмма Наварро получит 161,31 тысячи евро призовых, а также 500 рейтинговых очков.