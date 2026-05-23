Впервые за 19 лет теннисист из Перу выиграл турнир ATP

Как сообщает ТАСС, Бусе стал первым представителем Перу с 2007 года, выигравшим турнир ATP. Тогда победу в Сантьяго одержал Луис Орна. На европейских грунтовых кортах последним перуанцем-победителем был Пабло Аррайя, завоевавший титул в 1983 году в Бордо.