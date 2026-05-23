Впервые за 19 лет теннисист из Перу выиграл турнир ATP

Перуанский теннисист Игнасио Бусе одержал победу на турнире категории ATP 500, проходившем в Гамбурге.
В финальном матче 22-летний спортсмен, начавший выступления в основной сетке после квалификационного отбора, нанес поражение американцу Томми Полу, занимающему 26-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.
Как сообщает ТАСС, Бусе стал первым представителем Перу с 2007 года, выигравшим турнир ATP. Тогда победу в Сантьяго одержал Луис Орна. На европейских грунтовых кортах последним перуанцем-победителем был Пабло Аррайя, завоевавший титул в 1983 году в Бордо.
В настоящее время Бусе располагается на 57-й позиции в рейтинге ATP. После победы в Гамбурге он поднимется на 31-е место, обновив тем самым свое лучшее достижение в профессиональной карьере.
За победу Бусе получит €415,14 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Полу, в свою очередь, достанутся €223,35 тыс. и 330 очков.