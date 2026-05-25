Чжэн Циньвэнь сенсационно уступила в первом круге «Ролан Гаррос»

Чжэн Циньвэнь является победительницей пяти турниров WTA, в прошлом году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. В этом же году она выиграла олимпийский турнир в Париже в одиночном разряде.