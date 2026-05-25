Чжэн Циньвэнь сенсационно уступила в первом круге «Ролан Гаррос»

Представительница Польши Майя Хвалиньска вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте турнира «Большого шлема» в Париже Хвалинска неожиданно обыграла олимпийскую чемпионку 2024 года Чжэн Циньвэнь из Китая.
Встреча, которая продлилась 1 час 26 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу польской теннисистки, вышедшей в основную сетку из квалификации. В следующем круге «Ролан Гаррос» Хвалиньска сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс.
Чжэн Циньвэнь является победительницей пяти турниров WTA, в прошлом году она дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. В этом же году она выиграла олимпийский турнир в Париже в одиночном разряде.
«Ролан Гаррос» — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет около 62 миллионов евро. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).