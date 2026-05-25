Елена Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Рыбакина встречалась с представительницей Словении Вероникой Эрьявец, которая располагается на 84-й строчке мирового рейтинга. Матч завершился победой Рыбакиной в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 15 минут.
В следующем круге Елена Рыбакина встретится с 55-й ракеткой мира Юлией Стародубцевой из Украины.
Напомним, в прошлом году 26-летняя Рыбакина дошла до четвертого круга турнира. Ее лучшим результатом на «Ролан Гаррос» является выход в ¼ финала в 2021 и 2024 годах.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой у женщин является 4-я ракетка мира Коко Гауфф из США, в прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга Арину Соболенкоиз Беларуси.