Российская теннисистка объяснила нежелание играть за сборную Италии

Теннисистка родилась в Оленегорске Мурманской области, однако выросла в Италии, куда в детстве переехала вместе с семьей. До 2018 года на юниорском уровне она представляла Италию, после чего решила выступать за Россию. Одной из причин такого выбора Самсонова называла неудачные попытки получить итальянский паспорт.