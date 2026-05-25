Российская теннисистка объяснила нежелание играть за сборную Италии

Пятая ракетка России Людмила Самсонова рассказала «Чемпионату», что ей неоднократно предлагали сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Италии, однако она не готова на такой шаг.
«Итальянцы и сейчас хотят, они готовы хоть завтра меня взять, если я передумаю. Но я не могу. Я бы чувствовала себя некомфортно, это личное ощущение», — заявила теннисистка.
Самсонова подчеркнула, что при этом понимает спортсменов, которые принимают решение выступать за другие страны. По ее словам, на это влияют сложности с поиском спонсоров и визовые проблемы.
Теннисистка родилась в Оленегорске Мурманской области, однако выросла в Италии, куда в детстве переехала вместе с семьей. До 2018 года на юниорском уровне она представляла Италию, после чего решила выступать за Россию. Одной из причин такого выбора Самсонова называла неудачные попытки получить итальянский паспорт.
За карьеру россиянка выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде и в 2023 году поднималась на 12-е место мирового рейтинга. В составе сборной России она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.
При этом последние результаты Самсоновой остаются неудачными. На десяти турнирах подряд она не смогла пройти дальше второго круга, в том числе завершила выступление на «Ролан Гаррос» уже после первого матча.