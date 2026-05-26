Монфис превзошел достижение Вавринки на «Ролан Гаррос»

Накануне 39-летний французский теннисист Гаэль Монфис провел свой последний матч на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

В первом круге 218-я ракетка мира Монфис встречался с соотечественником Уго Гастоном, который занимает 118-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой Гастона в пяти сетах со счетом 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0.

Для Гаэля Монфиса этот матч стал заключительным на "Ролан Гаррос, ранее француз объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Монфис побил рекорд швейцарского теннисиста Стэна Вавринки по количеству пятисетовых матчей на турнире. Для 39-летнего француза встреча с 25-летним Гастоном стала 17-м пятисетовым матчем, у Вавринки было 16 таких поединков.

Третье месте по количеству пятисетовых матчей в Открытую эру на «Ролан Гаррос» занимает 4-я ракетка мира серб Новак Джокович (14), четвертое — делят россиянин Марат Сафин и француз Янник Ноа (по 12).

Гаэль Монфис 19-й раз сыграл на грунтовом турнире «Большого шлема». За карьеру он одержал 40 побед в основной сетке «Ролан Гаррос» и повторил рекорд среди французских игроков в Открытую эру. Столько же побед у Янника Ноа.

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. В прошлом году чемпионом турнира стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале итальянца Янника Синнера.


