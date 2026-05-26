Александрова прокомментировала ранний вылет с «Ролан Гаррос»

— Поражение ощущалось безнадежно. В глубине души надеешься, что вот-вот что-то почувствуешь, но все было весьма печально: и игра, и передвижение. Она сыграла хорошо, я сыграла плохо. Конечно, можно было бы сделать намного лучше, но видимо не сегодня.



Лучшее теперь — не зацикливаться, не уходить в совсем уж глубокие раздумья. Возможно, полезнее сейчас поиграть турниры поменьше, выиграть хоть какие-то матчи, почувствовать уверенность. Я не тот человек, к сожалению, кто сейчас снимется с пары на «Ролан Гаррос» и уедет. Вечер — чтобы порасстраиваться, но утром уже идешь на тренировку как будто все нормально, — приводит слова Александровой «Спортс»".