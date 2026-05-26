Александрова прокомментировала ранний вылет с «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка России Александрова проиграла представительнице Колумбии Камиле Осорио в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Александрова потерпела 10-е поражение в последних 12 матчах.
— Поражение ощущалось безнадежно. В глубине души надеешься, что вот-вот что-то почувствуешь, но все было весьма печально: и игра, и передвижение. Она сыграла хорошо, я сыграла плохо. Конечно, можно было бы сделать намного лучше, но видимо не сегодня.
Лучшее теперь — не зацикливаться, не уходить в совсем уж глубокие раздумья. Возможно, полезнее сейчас поиграть турниры поменьше, выиграть хоть какие-то матчи, почувствовать уверенность. Я не тот человек, к сожалению, кто сейчас снимется с пары на «Ролан Гаррос» и уедет. Вечер — чтобы порасстраиваться, но утром уже идешь на тренировку как будто все нормально, — приводит слова Александровой «Спортс»".
Лучшим результатом Александровой в нынешнем сезоне является выход в финал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби, в решающем матче 14-я ракетка мира Александрова уступила Саре Бейлек из Чехии.
В первом круге парного разряда Александрова вместе с Чань Хаочин из Тайваня сыграют с норвежкой Улрикке Эйкери и американкой Куинн Глисон.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро.