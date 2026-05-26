Тарпищев увидел Андрееву с титулом Большого шлема

Президент Федерации тенниса России считает, что 18-летняя Мирра Андреева уже сейчас способна выиграть турнир Большого шлема при удачной сетке.

Источник: Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил перспективы Мирры Андреевой на турнирах Большого шлема. По его словам, 18-летняя россиянка уже сейчас может бороться за титул при благоприятной жеребьевке, сообщает «Советский спорт».

«Конечно, вижу. При хорошей жеребьевке она уже сейчас может выигрывать», — сказал Тарпищев, отвечая на вопрос, видит ли Андрееву с титулом Большого шлема.

При этом глава ФТР отметил, что Андрееву важно не перегружать в тренировочном процессе. По мнению Тарпищева, из-за возраста теннисистке необходимо сохранять эмоции в игре, а чрезмерные нагрузки могут тормозить ее развитие.

«Дело в том, что если были бы эмоции, она лучше бы играла. Нельзя ее перегружать в ходе тренировочного процесса. Считаю, что она слишком молодая, чтобы выдерживать такие нагрузки», — заявил Тарпищев.

Он также прокомментировал работу Андреевой с испанским тренером Кончитой Мартинес. Тарпищев подчеркнул, что говорит не о персоналиях, а о подходе к развитию молодой теннисистки.

«Я не говорю о персоналиях. Говорю о том, что есть определенные перегрузки, которые тормозят рост. А так, нормально у нее все. Просто ее не надо трогать и лишний раз напрягать, а надо давать играть с эмоциями», — добавил президент ФТР.

Андреева занимает восьмое место в рейтинге WTA. В сезоне-2026 она выиграла турнир WTA-500 в Линце, дошла до финала турнира WTA-1000 в Мадриде и до полуфинала WTA-500 в Штутгарте.

Сейчас российская теннисистка продолжает работать с Мартинес. Испанка ранее выигрывала Уимблдон в одиночном разряде и возглавляла сборные Испании в Кубке Федерации и Кубке Дэвиса.

