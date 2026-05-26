Арина Соболенко вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира встречалась с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Соболенко в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей матча между Линдой Фрухвиртовой из Чехии и представительницей Франции Эльзой Жакемо.
Арина Соболенко одержала 28-ю победу в сезоне при трех поражениях.
В прошлом году теннисистка из Беларуси дошла до финала турнира, где уступила 4-й ракетке мира американке Коко Гауфф.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро.