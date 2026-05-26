Медведев проиграл 97-й ракетке мира на «Ролан Гаррос»

В прошлом году Медведев также вылетел в первом круге турнира, уступив британцу Кэмерону Норри. Даниил Медведев проиграл все четыре матча, которые длились пять сетов на «Ролан Гаррос». Лучшим результатом 30-летнего россиянина является выход в четвертьфинул грунтового турнира «Большого шлема» в Париже в 2021 году.