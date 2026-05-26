Медведев проиграл 97-й ракетке мира на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

8-я ракетка мира Медведев встречался с представителем Австралии Адамом Уолтоном, который занимает 97-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой Уолтона в пяти сетах со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа и 21 минуту.

В следующем круге Уолтон сыграет против 85-й ракетки мира американца Захари Свайды.

В прошлом году Медведев также вылетел в первом круге турнира, уступив британцу Кэмерону Норри. Даниил Медведев проиграл все четыре матча, которые длились пять сетов на «Ролан Гаррос». Лучшим результатом 30-летнего россиянина является выход в четвертьфинул грунтового турнира «Большого шлема» в Париже в 2021 году.

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. В прошлом году чемпионом турнира стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале итальянца Янника Синнера.


Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше