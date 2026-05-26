Кафельников: Я не удивлен поражению Медведева в первом круге

Даниил Медведев проиграл в первом круге 97-й ракете мира Адаму Уолтону. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4 в пользу австралийца. На последних шести турнирах «Большого шлема» Медведев четырежды не сумел пройти первый круг.
«Грустно, но что поделать? Я не удивлён таким результатом. Я не могу это объяснить. Вы просто превознесли талант Даниила до таких небес… Он не имеет права проигрывать, что ли? Вы глубоко заблуждаетесь. Я понимаю, всем болельщикам обидно. Мне тоже обидно, но таковы реалии, что уровень не такой, как мы все хотим видеть, чтобы на турнирах “Большого шлема” на регулярной основе конкурировать за титулы. Это время давно прошло», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».
«Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнование проводится на грунтовом покрытии и завершится 7 июня. Призовой фонд составляет 61,7 млн евро. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает в нем участия из-за травмы. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждал только Кафельников в 1996 году.