Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафельников: Я не удивлен поражению Медведева в первом круге

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников прокомментировал поражение Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Спорт-Экспресс

Даниил Медведев проиграл в первом круге 97-й ракете мира Адаму Уолтону. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4 в пользу австралийца. На последних шести турнирах «Большого шлема» Медведев четырежды не сумел пройти первый круг.

«Грустно, но что поделать? Я не удивлён таким результатом. Я не могу это объяснить. Вы просто превознесли талант Даниила до таких небес… Он не имеет права проигрывать, что ли? Вы глубоко заблуждаетесь. Я понимаю, всем болельщикам обидно. Мне тоже обидно, но таковы реалии, что уровень не такой, как мы все хотим видеть, чтобы на турнирах “Большого шлема” на регулярной основе конкурировать за титулы. Это время давно прошло», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

«Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнование проводится на грунтовом покрытии и завершится 7 июня. Призовой фонд составляет 61,7 млн евро. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает в нем участия из-за травмы. Из россиян в мужском одиночном разряде побеждал только Кафельников в 1996 году.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше