Медведев ответил на вопрос о причине поражения на «РГ»

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Российский теннисист признался, что понимает причины неудачных выступлений в Париже, однако предпочёл не раскрывать их.
Матч против австралийца Уолтона продолжался пять сетов и завершился поражением Медведева со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.
«Я знаю, почему я часто рано проигрываю на “Ролан Гаррос”, но это будет звучать как оправдание. Поэтому оставлю это при себе. Мой теннис зависит от некоторых вещей, которые я не всегда могу контролировать», — приводит слова Медведева корреспондент «Чемпионата».
Для Медведева поражение на старте «Ролан Гаррос» — 2026 стало седьмым в карьере на этом соревновании. В первом круге турнира в Париже он уступил сопернику из Австралии Адаму Уолтону, занимающему в мировом рейтинге 97-е место.