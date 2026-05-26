Медведев ответил на вопрос о причине поражения на «РГ»

Даниил Медведев уступил в первом круге 97-й ракетке мира Адаму Уолтону.

Источник: Reuters

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026. Российский теннисист признался, что понимает причины неудачных выступлений в Париже, однако предпочёл не раскрывать их.

Матч против австралийца Уолтона продолжался пять сетов и завершился поражением Медведева со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

«Я знаю, почему я часто рано проигрываю на “Ролан Гаррос”, но это будет звучать как оправдание. Поэтому оставлю это при себе. Мой теннис зависит от некоторых вещей, которые я не всегда могу контролировать», — приводит слова Медведева корреспондент «Чемпионата».

Для Медведева поражение на старте «Ролан Гаррос» — 2026 стало седьмым в карьере на этом соревновании. В первом круге турнира в Париже он уступил сопернику из Австралии Адаму Уолтону, занимающему в мировом рейтинге 97-е место.

Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше