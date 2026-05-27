Янник Синнер продлил победную серию до 30 матчей

Янник Синнер одержал 30-ю победу подряд на уровне АТР. Итальянец не проигрывает с февраля — за это время он взял титулы на пяти турнирах серии «Мастерс». Таким образом, на грунте в этом сезоне он также не отдал ни одного матча из 18.