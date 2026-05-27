Янник Синнер продлил победную серию до 30 матчей

Первая ракетка мира Синнер встречался с представителем Франции Клеманом Табюром, который занимает 171-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой итальянца в трех сетах со счетом 6:1, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа и 9 минут.
Янник Синнер одержал 30-ю победу подряд на уровне АТР. Итальянец не проигрывает с февраля — за это время он взял титулы на пяти турнирах серии «Мастерс». Таким образом, на грунте в этом сезоне он также не отдал ни одного матча из 18.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с 56-й ракеткой мира, аргентинским теннисистом Хуан-Мануэлем Серундоло.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. В прошлом году чемпионом турнира стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале итальянца Янника Синнера.
В этом сезоне Алькарас пропускает ряд турниров, в том числе «Ролан Гаррос» и Уимблдон из-за травмы запястья.