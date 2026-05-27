Давидович-Фокина уволил тренера после ссоры в Париже

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прекратил сотрудничество с тренером Мариано Пуэртой после конфликта, произошедшего на тренировке во время «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, между теннисистом и тренером произошла серьезная ссора. После этого Пуэрта покинул Париж и вернулся домой. Ранее о конфликте также сообщил комментатор France TV.
Давидович-Фокина работал с финалистом «Ролан Гаррос»-2005 около пяти месяцев. В январе испанец пригласил аргентинца в свою команду после серии проигранных финалов ATP. Позже стало известно, что после турнира к штабу теннисиста должен присоединиться Пепо Клавет.
На следующий день после конфликта Давидович-Фокина проиграл во втором круге «Ролан Гаррос» аргентинцу Тиаго Тиранте со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 1:6, 3:6. Во время матча Пуэрты не было в боксе испанского теннисиста.
26-летний Давидович-Фокина занимает место в топ-20 рейтинга ATP. Лучшим результатом испанца на «Ролан Гаррос» остается выход в четвертьфинал турнира в 2021 году.