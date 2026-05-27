Хачанов превзошел достижение Алькараса на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

15-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Аргентины Марко Трунгеллити, который занимает 81-е место в рейтинге АТР. Матч завершился победой Хачанова в четырех сетах со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 3 часа и 49 минут.

Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос» в восьмой раз в карьере. Лучшим результатом 30-летнего теннисиста в Париже является выход в четвертьфинал турнира в 2019 и 2023 годах.

Карен Хачанов обошел испанца Карлоса Алькраса и норвежца Каспера Рууда по количеству побед на этом турнире среди игроков, рожденных начиная с 1990 года (25). На счету россиянина стало 26 побед. Лидером по этому показателю является Александр Зверев из Германии (39).

В следующем раунде Хачанов сыграет с 106-й ракеткой мира Йеспером де Йонгом из Нидерландов.


Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. В прошлом году чемпионом турнира стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале итальянца Янника Синнера.

Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
