Рублев выбил Карабельи и вышел в третий круг Roland Garros

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга Roland Garros он обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Рублева. Россиянин посеян на турнире под 11-м номером, Карабельи выступал без номера посева.
В третьем круге Рублев сыграет с победителем матча между португальцем Нуну Боржешем и сербом Миомиром Кецмановичем.
Рублеву 28 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Рублев пока не проходил дальше четвертьфинала.
В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте. Также в составе сборной России он выигрывал Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Roland Garros проходит на грунтовых кортах в Париже и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Соревнования завершатся 7 июня.