Джокович установил рекорд и вышел в третий круг Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович победил француза Валантена Руайе в четырех сетах.

Источник: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда Roland Garros он обыграл француза Валантена Руайе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 3 часа 44 минуты.

Джокович, посеянный на турнире под третьим номером, проводил 120-й матч на Roland Garros. Это рекорд по количеству встреч на одном турнире Большого шлема в Открытой эре. Серб обошел Роджера Федерера, который сыграл 119 матчей на Уимблдоне.

Также Джокович в рекордный 82-й раз выступает на турнире Большого шлема. По этому показателю он опередил Федерера и Фелисиано Лопеса, у которых было по 81 участию.

Для Джоковича этот Roland Garros стал 22-м подряд. По продолжительности серии выступлений на парижском турнире он сравнялся с рекордом француза Ришара Гаске.

В третьем круге Джокович сыграет с победителем матча между бразильцем Жоао Фонсекой и хорватом Дино Призмичем.

В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше