Джокович установил рекорд и вышел в третий круг Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда Roland Garros он обыграл француза Валантена Руайе.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 3 часа 44 минуты.
Джокович, посеянный на турнире под третьим номером, проводил 120-й матч на Roland Garros. Это рекорд по количеству встреч на одном турнире Большого шлема в Открытой эре. Серб обошел Роджера Федерера, который сыграл 119 матчей на Уимблдоне.
Также Джокович в рекордный 82-й раз выступает на турнире Большого шлема. По этому показателю он опередил Федерера и Фелисиано Лопеса, у которых было по 81 участию.
Для Джоковича этот Roland Garros стал 22-м подряд. По продолжительности серии выступлений на парижском турнире он сравнялся с рекордом француза Ришара Гаске.
В третьем круге Джокович сыграет с победителем матча между бразильцем Жоао Фонсекой и хорватом Дино Призмичем.