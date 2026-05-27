Андреева проиграла первый сет, но разгромила соперницу в Париже

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros. Во втором раунде первая ракетка России обыграла испанку Марину Бассольс.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу Андреевой. Россиянка посеяна на турнире под 8-м номером, Бассольс пробилась в основную сетку через квалификацию.
После проигранного первого сета Андреева уверенно переломила ход матча. Во второй и третьей партиях россиянка отдала сопернице только два гейма.
В третьем круге Андреева сыграет с представительницей Чехии Марией Боузковой, посеянной под 27-м номером.
Андреевой 19 лет, она занимает 8-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять титулов WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема остается полуфинал Roland Garros 2024 года.
На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Roland Garros проходит на грунтовых кортах Парижа и завершится 7 июня. Из россиянок турнир выигрывали Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.