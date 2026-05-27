Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреева проиграла первый сет, но разгромила соперницу в Париже

Первая ракетка России Мирра Андреева победила Марину Бассольс и вышла в третий круг турнира в Париже.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Alberto Gardin/Zuma/TASS

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Roland Garros. Во втором раунде первая ракетка России обыграла испанку Марину Бассольс.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу Андреевой. Россиянка посеяна на турнире под 8-м номером, Бассольс пробилась в основную сетку через квалификацию.

После проигранного первого сета Андреева уверенно переломила ход матча. Во второй и третьей партиях россиянка отдала сопернице только два гейма.

В третьем круге Андреева сыграет с представительницей Чехии Марией Боузковой, посеянной под 27-м номером.

Андреевой 19 лет, она занимает 8-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять титулов WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема остается полуфинал Roland Garros 2024 года.

На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Roland Garros проходит на грунтовых кортах Парижа и завершится 7 июня. Из россиянок турнир выигрывали Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше