Шнайдер обыграла американку и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

23-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей США Маккартни Кесслер, которая занимает 48-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час и 39 минут.

В. третьем круге соперницей Шнайдер станет Александра Олейникова из Украины. 65-я ракетка мира Олейникова в своем матче одержала победу над Кимберли Биррелл из Австралии. Ранее Шнайдер и Олейникова ни разу не встречались на корте.


Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой у женщин является 4-я ракетка мира Коко Гауфф из США, в прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга Арину Соболенко из Беларуси.

