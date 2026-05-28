Баптист пропустит минимум полгода из-за тяжелой травмы

Американская теннисистка Хейли Баптист получила серьезную травму во время матча второго круга «Ролан Гаррос». Об этом сообщил Джим Курье в эфире TNT.
По информации источника, у спортсменки диагностированы повреждения крестообразной связки и мениска. В ближайшее время теннисистке предстоит операция.
Баптист получила травму в матче против Ван Сиюй при счете 4:5 и 40:40 во втором сете. После одного из розыгрышей американка упала на корт и закричала от боли.
На корт вышла медицинская бригада, после чего теннисистку увезли с площадки на коляске. Матч завершился досрочно.
Сообщается, что Баптист пропустит как минимум шесть месяцев. Из-за травмы американка рискует пропустить большую часть оставшегося сезона WTA.